Ülke puanında kritik sezon! Şampiyonlar Ligi için ilk hedef...

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UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda Türkiye, geçen sezon olduğu gibi bir kez daha kritik bir sezona girdi. Geçen sezona 20. sırada başlamış ve başta Fenerbahçe ile Başakşehir olmak üzere Sivas, Trabzonspor ve Konyaspor’un topladığı puanlarla 2022-23’ü 12. noktalamıştık.

11.800 ile bir sezonda en çok puan topladığımız rekor dönemi geride bıraktık ve iki sezon sonraki Avrupa Kupaları’na katılımı ilgilendiren 2023-24’e 13. başladık. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un Konferans Ligi’nde gruplara kalma mücadelesi veriyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçlarını kazandı, Adana Demirspor ile Galatasaray berabere kaldı.

DEVLER LİGİ '1.000' BONUS DEMEK

Toplamda galibiyetlerden 0.500, beraberliklerden 0.250 puan geldi. Hemen üstümüzdeki 5 takımlı Sırbistan’ın temsilcilerinden Vojvodina, Konferans Ligi 2. ön elemesi ilk sınavında APOEL Nicosia’ya 2-1 (d) kaybetti. Böylece Türkiye 27.350 puanla, 27.175 puanlı Sırpların önüne geçerek 12. sırayı ilk haftadan kaptı.

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Fanatik'in haberine göre; takımlarımızın hepsinin gruplara kalması çok önemli. Örneğin Galatasaray, Devler Ligi’nde gruplara kendisini atabilirse, bonus olarak ülke puanına 1.000 puanlık katkı yapacak. 2024-25’le birlikte Avrupa Kupaları’na katılım formatı değiştiği için Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebilmek için sıralamada ilk 10 içerisinde yer almak gerekiyor.

İSKOÇYA'YI BİLE ZORLARIZ

Eğer temsilcilerimiz, geçen sezona benzer bir performans sergilerse, an itibarıyla üstündeki 11. İsviçre ve 10. Avusturya’yı geçebilir, hatta 9. İskoçya’yı bile geçebilir. Bu arada geçen sezonki 12.’lik sayesinde 2023-24’te Avrupa’da yeniden 5 takımla olacağız ve Avrupa Ligi’nde temsil edileceğiz.

Bu sezonki lig şampiyonumuz, Kupa 1’de gruplara kalmak için Play-Off oynayacak. İkinci ise 2. ön elemeden Kupa 1’e başlayacak. Avrupa Ligi’nde Türkiye Kupası sahibi Play-Off, lig 3.’sü Avrupa Ligi 2. ön eleme ve lig 4.’sü de Konferans Ligi 2. ön eleme maçlarına çıkacak.