Ülke puanına direkt etki eden amatörce hata! Club Brugge - Aston Villa maçını izleyenlerin ağzı açık kaldı...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın 2. seansı dün gece oynanan 9 maçla tamamlandı. 26 golün atıldığı gecede UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nı direkt olarak etkileyen bir olay yaşandı.

Belçika ekibi Club Brugge ile Premier Lig takımı Aston Villa, Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Brugge oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 52. dakikada penaltıdan Vanaken kaydetti.

Bu skorun ardından 2. galibiyetini alan Club Brugge, 6 puanla 22. sırada yer aldı. İlk kez yenilen Aston Villa ise 9 puanla 8. basamakta yer buldu.

AMATÖRCE HATA! ÜLKE PUANINA DİREKT ETKİ...

Müsabakanın 51. dakikasında Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, aut atışını kullandı ve ceza sahası içinde Tyrone Mings'e pas verdi.

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İngiliz savunma oyuncusu Mings, oyunun başlamadığını düşünerek topu eliyle kontrol etti ve penaltıya sebebiyet verdi.

Alman hakem Tobias Stieler, Tyrone Mings'in elle kontrolü sonrası oyunu durdurdu ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hans Vanaken, galibiyet golünü attı.

Aston Villa'nın yaptığı hata, UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nı da direkt olarak etkiledi.

Ülke puanında önce Çekya'yı yakalamak ardından ise Belçika'yı geçme hedefi olan Türkiye, 38.700 puanla 10. sırada yer alıyor. Belçika ise 47.200 puanla 8. basamakta...

BEŞİKTAŞ KAZANDI, GÖZLER GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE ÇEVRİLDİ

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında AZ Alkmaar'ı konuk etti. Siyah beyazlılar mücadeleyi Ernest Muci'nin golüyle 2-1 kazandı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetti.

İlk devresi golsüz biten maçta taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci devre açılan temsilcimiz 76'da Ernest Muçi ve 85'de Semih Kılıçsoy ile goller buldu ve karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

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Malmö'nün tek sayısı 90+3. dakikada Rieks'ten geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş Lyon'dan sonra 2. galibiyetini elde ederek yeni formatlı Avrupa Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 14. sıraya çıktı.

Malmö ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı ve puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Beşiktaş, Maccabi ile karşılaşacak. Malmö ise Frencvaros ile oynayacak.

Karşılaşma sonrasında gözler UEFA Ülke Puanı Sıralaması'na ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bugün rakipleriyle oynayacağı çevrildi.

İşte ülke puanındaki son durum:

TÜRKİYE: 38.700

ÇEKYA: 40.650

BELÇİKA: 47.200

PORTEKİZ: 54.616

HOLLANDA: 57.773

FRANSA: 62.665

ALMANYA: 75.410

İSPANYA: 77.275

İTALYA: 83.231

İNGİLTERE: 94.589