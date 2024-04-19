Ülke puanı ve Şampiyonlar Ligi müjdesi! Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti ama...

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Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılar sonucunda elenerek Konferans Ligi'ne veda ederken ülke puanı için ise iyi haber geldi.

Geçtiğimiz yıla göre 3 basamak birden yükselen Türkiye, sıralamada ilk 10 ülke arasında yer almayı garantiledi.

Çekya ekibi Viktoria Plzen'nin Avrupa'ya veda etmesi sonrasında Avrupa'da Çekya temsilcisi kalmadı.

9. SIRAYI GARANTİLEDİK

Türkiye, Çekya temsilcisinin elenmesiyle birlikte ülke puanında sezonu 9. sırada bitirmeyi garantiledi.

ELEME OYNAMADAN ŞAMPİYONLAR LİGİ

Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL TABLO

1-İNGİLTERE 101.553

2-İSPANYA 86.864

3-İTALYA 85.855

4-ALMANYA 82.767

5-FRANSA 64.997

6-HOLLANDA 61.300

7-PORTEKİZ 55.482

8-BELÇİKA 46.800

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9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050

11- ÇEKYA 35.550

12-İSVİÇRE 32.775

13-AVUSTURYA 32.400

14- NORVEÇ 31.625

15- DANİMARKA 31.450