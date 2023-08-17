Ülke puanı için kritik gece! 4'te 4 gelsin...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında önceki gün Olimpija’yı 1-0 yenerek play-off’a kalan Galatasaray’ın ardından, Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden üç takımımız bugün 3. eleme turu ikinci maçlarına çıkacak.

Rakiplerini ilk karşılaşmada yenerek turu büyük ölçüde garantileyen üç takımımızda da hedef galibiyet. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demir bugünkü maçlarını kazanır ve sonraki turlarda başarılarımız aynı şekilde devam ederse, halen 10. basamakta yer aldığımız UEFA ülke puanı klasmanında 9. sıraya yükselme ihtimalimiz oldukça yüksek.

RAKİBİMİZ İSKOÇYA'NIN TEMSİLCİSİ BERABERE KALDI

Sezona 13. sırada giren Türkiye; Avrupa kupalarında mücadele eden 4 takımın aldığı başarılı sonuçlar sayesinde 10. basamağa yükseldi. Galatasaray önceki gün Olimpija Ljubljana’yı 1-0 kazanınca hanemize 0.25 puan daha eklendi ve toplam puanımız 29.600’e ulaştı.

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Klasmanda hemen üstümüzde yer alan İskoçya’nın temsilcisi Rangers ise Servette ile 1-1 berabere kaldı ve ülke puanı 31.375’e yükseldi. Türkiye, sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa, 2024- 25 sezonu şampiyonu, 2025-26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılabilecek.