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Ülke puanı için hayati hafta! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 2 galibiyet alırsa...

#Ülke Puanı#Galatasaray#Fenerbahçe
Ülke puanı için hayati hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 2 galibiyet alırsa...

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu hafta Avrupa'da yapacağı maçların ülke puanı açısından da önemi çok büyük. Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Çekya’yla kıyasıya bir yarış içinde olan ve şu anda 19. sırada yer alan Türkiye alacağı 2 galibiyetle 4 basamak birden atlayabilir.

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Şampiyonlar Ligi’nde bugün Beşiktaş yarın ise Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde ülke puanı için kritik karşılaşmalara çıkacak. Geçen sezon klasmanda 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme şansını kaybeden Türkiye gruplardaki 4. maçlar öncesi 19. sıraya kadar gerilerken daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya.

İLK 15'TE OLMAMIZ ŞART

Temsilcilerimiz alacakları puanlarla Türkiye’yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5’ten 4’e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi’ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme oynayacak. Ülkemizden UEFA Avrupa Ligi’ne takım gidemeyecek ve diğer 3 temsilcimiz ise ise UEFA Konferans Ligi’nde yer alacak.

Ülke puanı için hayati hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 2 galibiyet alırsa...

HER PUAN ÇOK ÖNEMLİ

İlk 15 için Hırvatistan, Yunanistan, G.Kıbrıs ile yarış içinde olan Türkiye tek galibiyette dahi (0,4 puan) 2-3 basamak yukarı çıkabilecek. Haftayı iki galibiyetle kapatmamız durumunda ise 15. sıraya yerleşme ihtimalimiz bulunuyor.

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Ülke puanı için hayati hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 2 galibiyet alırsa...

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#Ülke Puanı#Galatasaray#Fenerbahçe

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