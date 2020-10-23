ULEB Avrupa Kupası'nda takımlarımız henüz galibiyetle tanışamadı!

ULEB Avrupa Kupası'nın grup aşamasında 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

A Grubu'nda salı günü Sırbistan'ın Partizan NIS ekibini konuk eden Bahçeşehir Koleji, salondan 82-76 mağlup ayrıldı.

Bu skorla 4. maçını da kaybeden Bahçeşehir Koleji, 6 takımın mücadele ettiği grupta tek galibiyeti olmayan takım konumunda bulunuyor.

- Bursa temsilcisi farklı mağlup oldu



Kupada mücadele eden diğer Türk temsilcisi Frutti Extra Bursaspor da D Grubu'ndaki son maçında İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria'yı konuk etti.

İstediği oyunu parkeye yansıtamayan yeşil-beyazlılar, 94-76 mağlup oldu.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Bursa temsilcisi, oynadığı 3. müsabakadan da mağlubiyetle ayrılarak puan cetvelinin son sırasında yer aldı.

Frutti Extra Bursaspor'un 2. haftada Slovenya deplasmanındaki Cedevita Olimpija maçı, rakip takımda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.



- Sezer Sezgin: "Pandemi takımımızı olumsuz etkiledi"



Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz galibiyetle tanışamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Avrupa arenasına ilk çıktıkları senede hedeflerinin Bursalılara Avrupa maçları izletmek olduğunu belirten Sezgin, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinden dolayı maçların seyircisiz olması, gücünü seyirciden alan takımımızı olumsuz yönde etkiledi. Tecrübenin ön planda olduğu Avrupa arenasında 3 maçın günahının olmadığını, elimizden geldiğince zevkli maçlar izletmeye çalışacağımızı söyleyebilirim. Çok kısa sürede, okul salonlarında mücadele ederken bugün Avrupa arenasında mücadele ediyoruz. Bunun gururu yeter."

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