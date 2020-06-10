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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 21:37,Son Güncelleme:

ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar 15 Haziran'da belli olacak

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ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar 15 Haziran'da belli olacak
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Basketbolda gelecek sezon ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar, 15 Haziran'da belli olacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 2020-2021 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek 24 takımın, 15 Haziran Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında belirleneceği ifade edildi.

Kupaya katılmak adına 16 ülkeden 32 takımın organizasyona başvurduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunda çeyrek finale yükselen 8 takıma, gelecek sezon kupada yer alabilmek için öncelik verileceği kaydedildi

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