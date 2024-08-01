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Ulaş Berkim Tümer son 16 turunda

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#Paris 2024#Ulaş Berkim Tümer#Okçuluk
Ulaş Berkim Tümer son 16 turunda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 17:12

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turuna yükseldi.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Ulaş Berkim Tümer, klasik yay ilk turda Meksikalı Carlos Rojas ile karşılaştı.

Rakibi 28-26, 24-26, 25-26, 29-27 ve 28-27'lik setler sonucunda 6-4 mağlup eden milli okçu, adını son 32 turuna yazdırdı.

Ulaş Berkim Tümer, son 32 turunda Hollandalı rakibi Steve Wijler'ı 6-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Okçuluk erkekler bireyselde son 16 turu ve devamındaki tüm turlar 4 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sporcumuz son 16 turunda ABD'den Brady Ellison ile karşılaşacak.

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#Paris 2024#Ulaş Berkim Tümer#Okçuluk

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