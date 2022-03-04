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Ukraynalı yüzme antrenörü Aiyna Morozova, enkaz altından sağ çıkarıldı

#Ukrayna#Rusya#Aiyna Morozova
Ukraynalı yüzme antrenörü Aiyna Morozova, enkaz altından sağ çıkarıldı

Ukrayna Yüzme Milli Takımı Antrenörü Aiyna Morozova, askerlere yemek yapmak için gönüllü olarak çalıştığı binaya yapılan füze saldırısı sonucu kaldığı enkaz altından kurtarıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı ve bitkin olduğu gözlenen Aiyna Morozova, "İki saat boyunca enkaz altında kaldım. Diri diri gömülü şekilde öleceğimi düşündüm." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna Yüzme Federasyonu, bir Rus füze saldırısının ardından iki saat boyunca bir binanın enkazında kalan antrenör Aiyna Morozova'nın görüntülerini yayımladı.

Gönüllü olarak çalıştığı binaya yapılan Rus füze saldırısının ardından iki saat boyunca enkaz altında kalan Morozova, yapılan kurtarma çalışmaları sonrasında enkaz altından çıkarıldı.

"Diri diri gömülü şekilde öleceğimi düşündüm"

Askerlere gönüllü olarak yemek yaptığını belirten Morozova, saldırı anıyla ilgili olarak Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu benim ülkem ve kenarda durmaya niyetim yok. Harkiv'deki bölgesel savunma karargahının birinci katında askerlere gönüllü olarak yemek hazırlıyordum. Bir anda bir füze isabet etti. İki saat boyunca enkaz altında kaldım. Bildiğim tüm dillerde tanrıya dua ettim. Hareket edemiyor ve ağlıyordum. Diri diri gömülü şekilde öleceğimi düşündüm." ifadelerini kullandı.

 

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#Ukrayna#Rusya#Aiyna Morozova

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