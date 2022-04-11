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Ukraynalı sporcu olimpiyatlarda kazandığı altın madalyasını satışa çıkardı

#Ukrayna#Marina Litovchenko#Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları
Ukraynalı sporcu olimpiyatlarda kazandığı altın madalyasını satışa çıkardı

Ukraynalı masa tenisçisi Marina Litovchenko, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda kazandığı altın madalyasını Rus saldırılarında binası yıkılan mezun olduğu üniversiteye destek olmak amacıyla satışa çıkardı.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna’nın Harkov kentinde masa tenisçisi Marina Litovchenko, savaşta binası yıkılan mezunu olduğu üniversiteye yardım etmek amacıyla Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda kazandığı altın madalyasını açık arttırma usulü satışa çıkardı.

"Rusları yenerek kazanmıştım"

Madalyanın kendisi için çok kıymetli olduğunun altını çizen Litovchenko, “Spor benim hayatım, hayatım ise mücadeledir. Burada yanımda destek olması çok önemli. Üniversite uzun zamandır benim yanımda. Bundan dolayı ben binası yıkılan, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin her gün yardıma ihtiyacı olduğu üniversiteme yardım etmeye karar verdim. Ödüllerim arasında en pahalı olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda kazandığım altın madalya ödülümü, üniversitenin yaşaması ve çalışabilmesi için satmaya karar verdim” dedi.

Açık arttırma 30 Nisan’a kadar devam edecek

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Madalyayı yarı finalde Rusya’dan 2 sporcuyu 3-0 yenerek kazandığını aktaran Litovchenko, “Bugün benim üniversitem ve Harkov şehrim direniyor. Hadi birlikte ayakta kalmasına yardımcı olalım. Açık arttırmaya katılmak isteyen herkes sosyal medyadaki bu gönderimin altına yazabilir ya da bana özelden mesaj atabilir. Madalyanın başlangıç fiyatı 10 bin dolardır ve açık arttırma 30 Nisan’a kadar devam edecektir. Ayrıca üniversiteme destek olmak isteyen herkes Üniversite Mezunlar Derneği’ne bağışta bulunabilir. Bağış yapanlara daha sonra imzalı kartpostal göndereceğim" ifadelerini kullandı.

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#Ukrayna#Marina Litovchenko#Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları

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