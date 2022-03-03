Ukraynalı Elina Svitolina'nın Rus rakibini yendiği maçta dikkat çeken olaylar yaşandı

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Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, Monterrey Turnuvası ilk turunda Rus raket Anastasia Potapova ile eşleşince turnuvadan çekildiğini açıklamıştı. 27 yaşındaki tenisçi, Rus ve Belaruslu sporcuların ülkeleri adına yarıştıkları sürece onlarla oynamayı kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine WTA ve ATP, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü askeri harekatın ardından Rus ve Belaruslu sporcular için bir karar aldı. Bu ülkelerden olan sporcular, ikinci bir karara kadar ülkeleri adına yarışamayacak, bayraklarını kıyafetlerinde taşıyamayacak ve yayında ülkelerinin ismi veya bayrakları yer almayacak.

KARARINDAN DÖNDÜ, MAÇI RAHAT KAZANDI

Alınan bu kararların ardından Svitolina, turnuvadan geri çekilme kararından vazgeçip Potapova maçına çıktı.

Dünya 15 numarası olan Elina Svitolina, 81 numaradaki rakibi Potapova'ya yalnızca 3 oyun vererek maçı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı ve adını Monterrey'de adını üst tura yazdırdı.

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UKRAYNA RENKLERİYLE MAÇA ÇIKTI

Svitolina, mücadeleye Ukrayna renkleri olan sarı ve mavi kıyafetlerle çıktı.

MAÇ YAYININDA RUSYA'NIN İSMİ VE BAYRAĞI YER ALMADI

Svitolina ve Potapova arasında oynanan mücadelenin yayınında Svitolina'nın isminin yanında Uktayna bayrağı ve ülke ismi yer alırken Potapova'nın isminin yanı boş kaldı.

MAÇ SONRASI TOKALAŞTILAR

Svitolina ve Potapova, mücadele sonrası filede tokalaştı.

MAÇ SONRASI DUYGUSAL ANLAR

Svitolina, mücadele sonrası; "Benim için çok önemli bir maçtı. Desteğiniz için teşekkür ederim. Burada kazanacağım tüm para ödülü Ukrayna ordusuna gidecek." açıklamasını yaptı. Svitolina'nın tribünden gelen destekle gözlerinin dolduğu görüldü.