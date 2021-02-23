Son Dakika | Aaron Boupendza için Krasnodar iddiası! Transfer 8.5 milyon euroya bitiyor

Spor Arena Dış Haber | Hatayspor formasıyla bu sene kariyerinin en iyi dönemini geçiren ve attığı 18 golle Süper Lig'de gol krallığı zirvesinde yer alan Aaron Boupendza'nın yeni durağı neresi olacak?

Devre arası transfer döneminde de ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Aaron Boupendza Rusya yolcusu...

HATAYSPOR 10 MİLYON EURO İSTİYORDU

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, birçok takımın gündeminde olan Gabonlu golcü için ''Bopendza'ya teklif var. 5 milyon 150 bin Euro ve 5 milyon 250 bin Euro'yu gördü. Rusya ve İtalya'dan teklif geldi. Biz satmadık. Boupendza çok teknik güçlü ve hızlı bir oyuncu. Ekstra bir oyuncu. Bu futbolcunun maliyeti bize çok uygun bir fiyata geldi ama bu futbolcu değerini bulmadan satmayı düşünmüyoruz. 10 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.

DHA: RUSYA LİGİ'NE GİDİYOR! EN AZ 8.5 MİLYON EURO...

Sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinin de almak istediği Aaron Boupendza Rusya Ligi'ne gidiyor. DHA'nın haberine göre; Hatay'da bulunan Rusya Temsilcisinin yöneticileri, Atakaş Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti. İlk teklif olarak 8.5 milyon Euro önerilen rakamın daha sonra revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi.



Yapılan anlaşmaya göre;

-Bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecek

-Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak

-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek









UKRAYNA'DAN DÜŞÜK TEKLİF

Rus ekibi Krasnodar'ın Boupendza için 8 milyon euroyu gözden çıkarttığı iddia edilirken Ukrayna'dan flaş bir transfer açıklaması geldi.

''HABERLER DOĞRU, DINAMO KIEV İSTİYOR''

Ukrayna basınının haberine göre Dinamo Kiev, Aaron Boupendza ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Sport.ua sitesinin haberinde 24 yaşındaki golcü futbolcu için ''Dinamo Kiev'in Aaron Boupendza ile ilgilendiği haberleri doğru. Kulübün Telegram hesabından bu bilgiye ulaştık. Mircea Lucescu, özel olarak Boupendza'yı istedi. Transferi gerçekten istiyorlar ama bu kolay bir transfer olmayacak.'' sözleri kullanıldı.

BOUPENDZA İÇİN ŞÜPHELERİ VAR

Haberde Hatayspor'un Gabonlu forvet için istediği ücreti çok yüksek bulan Dinamo Kiev'in en fazla 3-4 milyon euroya çıkacağı kaydedildi.

Ayrıca Dinamo Kiev yönetiminin Boupendza'nın geçmiş performansına da kaygıyla baktığı belirtildi. Golcü oyuncunun son iki senede Fransa ve Portekiz'de gol atamadığı, hatta oynadığı takımlarda as kadroya bile giremediği hatırlatıldı. Kiev ekibinin yöneticilerinin Boupendza'nın bu sezonki performansının 'tek sezonluk performans' olup olmadığı konusunda endişeleri olduğuna yer verildi.

TRANSFER İÇİN KRİTİK HAFTA

Dinamo Kiev'in Aaron Boupendza için bu hafta Hatayspor ile görüşmeler yapacağı ancak Ukrayna ekibinin teklifi arttırmama düşüncesinde olduğu açıklandı.

HATAYSPOR'A GERSON RODRIGUES ÖNERİSİ

Öte yandan Dinamo Kiev'in Boupendza transferi için Hatayspor'a Gerson Rodrigues'i takasta teklif edebileceği belirtildi. Gerson Rodrigues, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nde oynamış ve Süper Lig performansıyla dikkat çekmişti.

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