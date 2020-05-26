MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUkrayna'da futbol 30 Mayıs'ta geri dönüyor!
GeriFutbol Ukrayna'da futbol 30 Mayıs'ta geri dönüyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 22:39,Son Güncelleme:

Ukrayna'da futbol 30 Mayıs'ta geri dönüyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ukrayna'da futbol 30 Mayıs'ta geri dönüyor!
Abone Olgoogle-news

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan futbol karşılaşmaları 30 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacak.

Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin Ukrayna Premier Ligi ve Ukrayna Kupası maçlarının devam etmesine izin verdiği belirtildi.

Lig karşılaşmalarının 30 Mayıs'ta seyircisiz yeniden başlayacağı ve sezonun 29 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle 17 Mart'ta askıya alınan Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk 59 puanla zirvede yer alıyor.

Ukraynada futbol 30 Mayısta geri dönüyor

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle