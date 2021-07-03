Ukrayna'da 2 eksik, İngiltere tam kadro! EURO 2020 çeyrek final maçına iddaa oynayanların %60'ı...

Bu bir ilandır

UKRAYNA

- Hollanda ve Avusturya'nın arkasında kalarak sadece 3 puanla "Son 16" vizesi alan Ukrayna, İsveç'i 120+1'de Artem Dovbyk'in golüyle geçip adını yarı finale yazdırmıştı.

- Oleksandr Zubkov ve Artem Besedin sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kapattı. TD Andriy Schevchenko'nun kazanan formasyon ve oyuncu tercihlerini kolay kolay değiştirmesi beklenmiyor.

- Savunmada "Zabarnyi, Kryvtsov & Matviyenko" üçlüsü devam edecektir. Sağ tarafı Oleksandr Karavaev, sol tarafı Oleksandr Zinchenko kullanacak.

- Orta sahanın merkezinde sert bir üçlü, "Sydorchuk, Stepanenko & Shaparenko" yer alacak.

- Gole en yakın ve takımdaki en yaratıcı isimler ise Andriy Yarmolenko ile Roman Yaremchuk olacak.

İNGİLTERE

- D Grubu'nda Hırvatistan, Çekya ve İskoçya'ya karşı gol yemeden 7 puan toplayan İngiltere; "Son 16" maçında da Almanya'ya karşı kalesini kapatıp 2-0 kazanmış ve çeyrek finale yükselmişti.

- TD Gareth Southgate'in ekibinde önemli bir eksik yok, Bukayo Saka'nın durumu maç saati netleşecek.

- Almanya'ya karşı, 3-4-3 başlayıp kaleci de dahil savunma özellikleri ön planda olan 8 isimle ilk 11 oluşturan Southgate; 69'da Jack Grealish'i oyuna alıp, 75 ve 86'da da goller bulup Panzerler'i yıkmıştı.

- İngiliz medyası nasıl bir 11 çıkacağı konusunda kararsız... Yeniden 4'lü savunmaya dönüp, en ilerideki Harry Kane'in arkasına "Foden, Mount & Sterling" dizileceği yazılırken; Foden değil Grealish'i ilk 11'de görmemizin de olasılıklar dahilinde olduğu belirtiliyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ukrayna'nın EURO 2020'de oynadığı 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- İngiltere 6 maçtır gol yemiyor, 10 maçtır da kaybetmiyor! (9 galibiyet - 1 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 "çeyrek final" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu!

%60'lık kesim turnuvanın favori takımlarından İngiltere'nin 90 dakika içerisinde Ukrayna'yı devirmesini bekliyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Ukrayna'nın Manchester City'de forma giyen önemli ismi Oleksandr Zinchenko'dan enfes bir gol! İzleyelim...