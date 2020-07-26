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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 26.07.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın doktoru koronavirüsten öldü

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Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın doktoru koronavirüsten öldü
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Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın doktoru Anton Hudaev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören 48 yaşındaki Hudaev'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Metalist Kharkiv takımının da doktoru olduğu belirtilen Hudaev'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

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