Ukrayna Makedonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası tarihinde en az beş maça çıkan ülkeler arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip takım Ukrayna. Avusturya'ya 3-1 mağlup olan Kuzey Makedonya, Ekim 2019'dan bu yana ilk kez 2+ farklı mağlubiyet aldı. Balkan ülkesi, Eylül 2005'teki üç maçlık seriden bu yana bu şekilde üst üste iki yenilgi almıyor. Avrupa Şampiyonası tarihindeki dört golünü de karşılaşmaların ikinci yarılarında kaydeden Ukrayna, ilk 45 dakikalarda çektiği 37 şutun hiçbirinde fileleri bulamadı ve turnuva tarihinde 5+ maça çıkan ülkeler arasında ilk yarı golü atamayan tek takım konumunda.

Kuzey Makedonya formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Goran Pandev, ülkesi adına ilk gol sevincini yaşadığında Ukrayna stoperi Illia Zabarnyi henüz dünyanya gelmemişti. Ukrayna tarihinde Andriy Yarmolenko'dan daha fazla gol atan tek isim şu an takımın başında yer alan Andriy Shevchenko. Yarmolenko, Ekim 2016'dan bu yana ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşamak istiyor. Goran Pandev tek Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki maçta gol atan en yaşlı oyuncu unvanını Rui Costa'nın elinden almak için sahaya çıkıyor.

UKRAYNA MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ukrayna Makedonya maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.