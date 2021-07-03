Canlı Anlatım: Ukrayna İngiltere maçı

EURO 2020'nin son çeyrek final maçında Ukrayna ile İngiltere karşılaşıyor.

UKRAYNA 0 - 4 İNGİLTERE

GOL: 4' ve 50' Harry Kane, 46' Harry Maguire, 63' Henderson

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Ukrayna: Bushchan, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko, Mykolenko, Yarmolenko, Yaremchuk.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Sancho, Mount, Sterling, Kane

İngiltere ile oynadığı yedi maçta sadece üç gol atabilen Ukrayna, hiçbir karşılaşmada iki golü bir arada göremedi. İki ülke arasında oynanan son dört maç sadece dört gole sahne oldu. İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı önceki üç çeyrek final maçı da penaltılara giderken; 1996'da İspanya'yı eleyen İngilizler, daha sonraki iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İngiltere, Avrupa Şampiyonası tarihinde Almanya'nın ardından bir turnuvada oynadığı ilk dört maçta gol yemeyen ikinci takım oldu. Büyük turnuvalarda bunu ilk beş karşılaşmada başaran tek ülke İtalya.

Ukrayna'nın bugüne kadar büyük turnuvalarda oynadığı tek çeyrek final maçı, 2006 Dünya Kupası'nda 3-0 kaybettiği İtalya karşılaşmasıydı. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son üç maçın ikisini kazanan Ukrayna, önceki yedi karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti. Euro 2020'de şu ana kadar rakiplerine İngiltere'den daha az gol beklentisi izni veren tek takım İtalya. Oynadığı dört maçta kalesine sadece sekiz isabetli şut gelen İngilizler, büyük turnuvalar tarihinde en düşük ortalamasını yakalamış durumda. İngiltere'nin Euro 2020'de attığı dört golün üçünü kaydeden Raheem Sterling, tek turnuvada İngilizler adına daha fazla gol sevinci yaşayan Alan Shearer ve Wayne Rooney'yi yakalamak için sahaya çıkıyor.

Ukrayna'nın Avrupa Şampiyonası'nda attığı son sekiz golün beşine doğrudan katkı sağlayan Andriy Yarmolenko, teknik direktörü Andriy Shevchenko ile birlikte ülkesi adına büyük turnuvalarda en fazla gol katkısı yapan iki isimden biri konumunda. Euro 2020'de en az 200 pas girişiminde bulunan oyuncular arasında John Stones'tan daha yüksek pas yüzdesine sahip tek isim Aymeric Laporte.

UKRAYNA İNGİLTERE EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ukrayna İngiltere EURO 2020 maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.