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Ukrayna Bosna Hersek'i yendi, play-off biletini kaptı

#Dünya Kupası Elemeleri#Ukrayna#Bosna Hersek
Ukrayna Bosna Herseki yendi, play-off biletini kaptı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D, E ve G gruplarında son karşılaşmalar yapıldı. Bosna'yı deplasmanda yenen Ukrayna, play-off bileti aldı.

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Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımların belirlendiği elemelerin son gününde D, E ve G gruplarındaki maçlar oynandı.

Hollanda, sahasında Norveç'i 2-0 yenerek G Grubu'nu birinci sırada tamamladı ve Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanan son takım oldu. Türkiye, gruptaki son maçında Karadağ deplasmanında 2-1 galip geldi ve ikinci sırayı alarak play-off'lara kaldı.

D Grubu'nda Dünya Kupası biletini önceden alan Fransa, son maçta konuk olduğu Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise Bosna Hersek deplasmanında 2-0 kazandı ve ikinci olarak play-off bileti aldı.

Son hafta öncesi Dünya Kupası'nı garantileyen Belçika, E Grubu'nda Galler'e konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galler, grup ikincisi olarak play-off'a yükseldi.

Bu üç grupta alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

D Grubu

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Finlandiya-Fransa: 0-2
Bosna Hersek-Ukrayna: 0-2

E Grubu

Galler-Belçika: 1-1
Çekya-Estonya: 2-0

G Grubu

Cebelitarık-Letonya: 1-3
Hollanda-Norveç: 2-0
Karadağ-Türkiye: 1-2

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#Dünya Kupası Elemeleri#Ukrayna#Bosna Hersek

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