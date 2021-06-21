Ukrayna - Avusturya maçı saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası C Grubu üçüncü hafta maçında Ukrayna ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Peki grupta üç puanı bulunan iki takımı karşı karşıya getirecek kritik Ukrayna - Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası C Grubu üçüncü hafta maçında Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya gelecek.
Arena Nationala'da oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Siebert.
UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Saat 19.00'dan itibaren TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak müsabakayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Ukrayna XI: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk
Avusturya XI: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Laimer; Baumgartner, Arnautovic
EURO 2020 C GRUBU PUAN DURUMU
1- Hollanda - 6 puan
2- Avusturya - 3 puan
3- Ukrayna - 3 puan
4- Kuzey Makedonya - 0 puan