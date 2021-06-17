Ukrayna 2-1 Kuzey Makedonya (EURO 2020 maç özeti)

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EURO 2020 C Grubu ikinci maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Bükreş'te bulunan Ulusal Stadyum'da oynanan mücadeleyi Ukrayna 2-1 kazandı. Ukrayna'nın gollerini 29. dakikada Yarmolenko ve 34. dakikada Yaremchuk attı. Kuzey Makedonya'nın golünü 57. dakikada Alioski attı. Alioski golü, kullandığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamlayarak kaydetti.

Ukrayna'da ise 84. dakikada Malinovsky penaltıda kaleci Dimitrievski'yi geçemedi.

Kuzey Makedonya'da yolu Türkiye'den gelen Eljif Elmas ve Goran Pandev, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Ukrayna turnuvadaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Kuzey Makedonya ise iki maç sonucunda puansız kaldı.

UKRAYNA 2-1 MAKEDONYA

GOL: 29' Yarmolenko, 34' Yaremchuk, 57' Alioski

İLK 11'LER

Kuzey Makedonya XI: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardhi; Elmas, Pandev, Spirovski.



Ukrayna XI: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov.

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