Ukrayna 0 - 4 İngiltere (EURO 2020 çeyrek final maç özeti)

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EURO 2020'deki son çeyrek final maçında Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf, 4-0 gibi farklı bir skorla İngiltere oldu ve adını yarı finale yazdırdı.

Henüz 4. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçen İngilizler, 46. dakikada Maguire, 50. dakikada bir kez daha Harry Kane ve 63. dakikada Jordan Henderson ile farklı skoru elde etti.

Tarihi Wembley Stadı'nda oynanacak yarı final mücadelesinde İngiltere Danimarka ile eşleşti.

EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri şöyle;

İtalya-İspanya

İngiltere-Danimarka