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Spor Arena
Haber Giriş: 03.07.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Ukrayna 0 - 4 İngiltere (EURO 2020 çeyrek final maç özeti)

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Ukrayna 0 - 4 İngiltere (EURO 2020 çeyrek final maç özeti)

Ukrayna ile İngiltere, EURO 2020 çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan İngilizler, yarı finale yükselen son takım oldu ve Danimarka ile eşleşti.

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  • Ukrayna - İngiltere maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Ukrayna - İngiltere maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Ukrayna - İngiltere maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Ukrayna - İngiltere maçından öne çıkan fotoğraflar
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EURO 2020'deki son çeyrek final maçında Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf, 4-0 gibi farklı bir skorla İngiltere oldu ve adını yarı finale yazdırdı.

Henüz 4. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçen İngilizler, 46. dakikada Maguire, 50. dakikada bir kez daha Harry Kane ve 63. dakikada Jordan Henderson ile farklı skoru elde etti.

Tarihi Wembley Stadı'nda oynanacak yarı final mücadelesinde İngiltere Danimarka ile eşleşti.

EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri şöyle;

İtalya-İspanya

İngiltere-Danimarka

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