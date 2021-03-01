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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Uğurcan duvarını Pelkas yıktı

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Uğurcan duvarını Pelkas yıktı
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Korona testi pozitif çıktığı için geçen hafta oynayamayan Uğurcan dün 5 pozisyonunda rakiplere geçit vermezken, Pelkas’ın ceza sahası dışından şutunda çaresiz kaldı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında haftanın sonucu en çok merak edilen maçına bordo mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla takımını maçta tuttu.

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçen hafta Başakşehir mücadelesinde görev yapamayan ve dün kalesini devralan Uğurcan özellikle ilk yarıda kalesinde adeta devleşti.

24 yaşındaki file bekçisi ilk yarıda üstün oynayan Fenerbahçe’nin ilk yarıda 4 net gol pozisyonunda rakip futbolculara geçit vermedi.

Uğurcan mücadelenin 2. yarısında da Gökhan Gönül’ün kafa vuruşunda kalesinde adeta devleşti.

Dün 5 net kurtarış yapan yıldız kaleci toplamda kalesine gelen 17 topu kurtarırken bu istatistiği bozan isim ceza sahasından attığı şutla Uğurcan’ı avlayan Pelkas oldu.

Uğurcan duvarını Pelkas yıktı

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