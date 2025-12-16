Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş maçı belli oldu

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Monaco maçında şanssız bir şekilde sol üst adalesinden sakatlanan ve bu bölgede yırtık tespit edilen Uğurcan Çakır’ın tedavisi sürüyor.

Antalya deplasmanında eldivenleri Günay’a bırakan Uğurcan, bir süre daha sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor.

KASIMPAŞA'DA DA YOK

Sağlık ekibinin riske etmek istemediği Milli file bekçisi, kupadaki Başakşehir ile ligdeki Kasımpaşa sınavlarında da büyük ihtimalle kadroda olmayacak.

HEDEF 5 OCAK

Galatasaray sağlık heyetinde asıl hedef tecrübeli kaleciyi 5 Ocak’ta Trabzonspor ile oynanacak olan Süper Kupa maçına yetiştirebilmek.