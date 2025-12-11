×
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 09:24

Galatasaray'ın Monaco deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş maçı ortaya çıktı.

Son dönemde sakatlık ve cezalardan çok çeken Galatasaray’a bir kötü haber de kalecisinden geldi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco deplasmanında sol üst baldırından sakatlanan ve oyuna devam edemeyen tecrübeli eldivenin Süper Lig’deki Antalyaspor deplasmanında da görev yapamayacağı bildirildi.

Oysa Uğurcan için belki de unutulmaz haftalardan biri geride kalacaktı.

Daha önce Liverpool zaferinde Devler Ligi’nde haftanın 11’ine giren Milli eldiven, Monaco karşısında da müthiş bir performans ortaya koymuş, bir de penaltı kurtararak adından söz ettirmişti.

ELDİVENLER GÜNAY'A

Uğurcan çıkar çıkmaz Galatasaray golü kalesinde görürken maçı da kaybederek Şampiyonlar Ligi’ndeki şansını zora sokmuş oldu.

Deneyimli file bekçisi yerini Günay’a bıraktığı ana kadar son 3 Devler Ligi mücadelesinde kalesine gelen 11 şutun 10’unu kurtarmış; toplamda yüzde 73.1 kurtarış yüzdesi yakalamış, 19 kurtarış yapmış, 2 maçta kalesini gole kapamış ve 1 de penaltı çıkarmıştı.

Antalya virajında Uğurcan’ın yokluğunda kale yine Günay’a emanet olacak. Milli eldiven için hedef ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa deplasmanı.

 

 

