Uğurcan Çakır'ın 100. maç gururu

Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’nın gelmesinden sonra takımdaki havanın tamamen değiştiğini vurgulayan Uğurcan, “Futbolcular arasındaki ilişkiler çok iyi. Malatyaspor’u iyi analiz ettik. Bozuk zemine rağmen futbolumuzu oynadık. Takımın enerjisi gerçekten iyi. Herkes egosunu bir kenara bırakıp takım için mücadele verdi. Zirveye yaklaşıyoruz, geliyoruz” dedi.