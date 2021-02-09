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Uğurcan Çakır'ın 100. maç gururu
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, dün bordo mavili formayla 100’üncü maçına çıktı. Yaptığı kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi olan genç oyuncu, “Trabzonspor formasını giymek benim hayalimdi. Ne çabuk 100’üncü maç olmuş! Zaman çok çabuk geçiyor. Trabzonspor formasıyla oynadığım her an benim için çok özel” dedi.
Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’nın gelmesinden sonra takımdaki havanın tamamen değiştiğini vurgulayan Uğurcan, “Futbolcular arasındaki ilişkiler çok iyi. Malatyaspor’u iyi analiz ettik. Bozuk zemine rağmen futbolumuzu oynadık. Takımın enerjisi gerçekten iyi. Herkes egosunu bir kenara bırakıp takım için mücadele verdi. Zirveye yaklaşıyoruz, geliyoruz” dedi.
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