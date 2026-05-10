Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a gönderme!

Geçtiğimiz sezon sonunda kulübün efsane isimlerinden Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray'ın kaleci arayışları uzun bir süre devam etmişti.

Ederson ile de ilgilenen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer etmeye karar vermişti.

Transferin son günlerinde açıklanan imzanın ardından bordo-mavililer, kaleci eldivenlerini çöp kovasının yanına koyarak bir paylaşım yapmıştı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI TRABZONSPOR'A GÖNDERME!

Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında da büyük tepkiler gösterilen Uğurcan Çakır, dün akşam gelen şampiyonluk sonrası bir gönderme yaptı.

Yıldız oyuncu, 26. şampiyonluğun gelmesinin ardından kaleci eldivenlerinin Süper Lig kupasının yanında bir fotoğrafla şampiyonluk paylaşımı yaptı.