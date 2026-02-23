Uğurcan Çakır'dan Şampiyonlar Ligi itirafı! 'Hak etmediğimiz bir maçtı'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takımımızın kalecilerinden Uğurcan Çakır, UEFA'ya özel bir röportaj verdi.

Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şu şekilde:

Baskı senin için ne ifade ediyor?

"Yani aslında baskıdan ziyade yaptığın işi bence en iyi şekilde yapıyorsan futbolda özellikle ben çok büyük bir baskı olacağını düşünmüyorum. Kendimden en azından onu söyleyebilirim. Kendim için yaptığım işi en iyi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden çok bir baskı hissetmiyorum."

Mentalini nasıl yönetiyorsun?

"Mental olarak destek almak önemli dediğim gibi. Ben aslında şöyle bakıyorum ne kadar iyi antrenman yaparsanız, ne kadar kendinize bakarsanız, ne kadar futbol için bir şeylerden fedakarlık gösterirseniz futbol sonuçta size bunu verecek günün sonunda. Bir maçta hata yaptıktan sonra ve aynı şekilde çalışmaya ve mücadele etmeye çalışıyorsanız futbol size bunu verecektir. Ben her zaman buna inanıyorum ve kötü oynadığım bir maçtan sonra da yine en iyi yaptığım işi yapmaya çalışıyorum.

Her zaman vicdanen, ahlaken çok çalışıp en iyi performansımı sonuç ne olursa olsun vermeye çalışıyorum. Bu da baskıyla başa çıkmamda bu mentalite beni rahatlatıyor diyebilirim. Dediğim gibi çok çalışıp her zaman yaptığım işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Birçok şeyden fedakarlık gösterip sadece futbolu düşünüp futbol performansına odaklanıyorum. Böyle de çok başarılı olduğum dönemler oldu. Hep bunu yapmaya çalışıyorum."

Saha içindeki yalnızlık hissi

"Bu mesleği uzun yıllardır yaptığımızdan dolayı artık alıştık diyebilirim. Bu seviyelerde fazla maç oynadıkça milli takımda, Şampiyonlar Ligi'nde baskıyla baş edebiliyorsunuz. Antrenman performansınız, yaşantınız... ne kadar çok çalışırsınız zaten bu baskıyla başa çıkabiliyorsunuz."

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçın

"Bu sezon deplasmanda Frankfurt maçında başlamıştık. Maçta da iyi bir oyun sergilemiştik bana göre. Maçın çok kırılma anları da olmuştu. 5-1 yenilmiştik. Hak etmediğimiz bir maçtı. Bu kadar büyük bir fark olabilecek bir maç değildi bana göre. Ama ondan sonra toparlanmayı bildik. İyi bir grup mücadelesi yaptığımızı düşünüyorum."

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk izlenimlerin

"Liverpool maçında hem ben hem takım arkadaşlarım sahada taraftarlarımızla birlikte galibiyete inanmıştık aslında. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Taraftarlarımız bizi harika destekledi. Rakip takım da bence bundan etkilendi. Çünkü Liverpool çok büyük bir takım ama Galatasaray'da iç sahada oynadığı maçlarla taraftarlarıyla birlikte her maçın favorisi diyebiliriz. Rakip kim olursa olsun. O maçta hem ben hem de takım arkadaşlarım çok iyi mücadele ettik. Galibiyetle ayrıldık. Manchester City deplasmanında nispeten tam istediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarısı kötüydü, ikinci yarısında fena değildik. İyi işler yaptık. Benim için kişisel olarak çok gurur duyduğum maçlar oldu. Kendimi her zaman bu seviyelerde test etmek istiyordum zaten. Galatasaray formasıyla bu şansı yakaladığım için çok mutluyum. Bu seviyelerde oynayabileceğimi hep düşünüyordum. Çünkü futbola başlayış amaçlarımdan biri hep en iyilerle mücadele etmek, en iyilerle birlikte oynamak. Galatasaray'da takım arkadaşlarım zaten çok büyük, kariyerli futbolcular. Şampiyonlar Ligi'de çok üst bir turnuva, çok büyük oyuncularla da mücadele ettik. Dediğim gibi her zaman bu seviyelerde kendimi göstermek istiyordum ve bu seviyelerde oynayabileceğimi düşünüyordum. Allah'a çok şükür hiçbir zaman, yüzümün akıyla bu maçlardan çıktım diyebilirim."

En büyük destekçin

"Çok kişi var isim isim söylemeye gerek yok. Onlar kendini biliyor burada zaten. Ama dediğim gibi mental olarak güvendiğim, bu işi en iyi yaptığını düşündüğüm tabii ki ekibim var. Yanımda bunu sağlayan, güvendiğim ve sevdiğim arkadaşlarım var. Onlar bana çok destek oluyorlar. Hem mental hem fiziksel olarak onlarla birlikte bu süreci yönetmeye çalışıyorum. Allah'a çok şükür iyi yönettiğimi düşünüyorum. Ama her zaman dediğim gibi sadece futbolla yaşayıp işini ahlaken ve vicdanen en iyi şekilde yaparsan futbol sana hiçbir zaman sıkıntı çıkarmayacaktır. İstediğini verecektir. Hep buna inandım."

Galatasaray'da kalecilik rolü ve Muslera

"Sadece benim için değil Türk futbolunda kazandıklarıyla ve duruşuyla Muslera birçok genç kaleciye o dönem örnek oldu. Burada uzun yıllar oynadı Galatasaray formasıyla. Çok büyük başarılara imza attı. Kulübün efsane isimlerinin arasına girdi ve onu hiçbir Galatasaray taraftarı bundan sonra unutmayacaktır. Unutmasın da zaten başardıkları, yaptıkları hem bizim gibi genç kalecilere hem milyonlarca kaleciye belki de ışık oldu. Muslera ile iyi bir iletişimim her zaman vardı. Zaten rakip olduğumda da hep bana karşı çok saygılıydı. Beni sevdiğini hissediyordum. Bende onu seviyordum. Büyük başarılar kazanmış bir kaleci. Ondan sonra buraya gelmek benim için güzel bir olay, gurur verici bir olay. İnşallah ben de onun yakaladığı başarıları hem Galatasaray formasıyla hem milli takımımız için yakalayabilirim. Takım üzerinde olan liderliğini ben dışarıdan da olsa görebiliyordum. Kendisiyle her zaman konuştuğumda bana karşı hep sıcak davranmıştı. Zaten iletişimi çok yüksek bir kaleci ve başardıklarıyla Galatasaray tarihine damga vurdu diyebiliriz. Benim en çok beğendiğim özelliği liderliği diyebilirim."

Galatasaray ve Avrupa hedefi

"Burada olduğum süre boyunca bunu başarmaya çalışacağım. Hem ben hem Galatasaray kulübü bunu başarmaya çalışacağız. Büyük bir hayal gibi görünebiliyor ama Galatasaray kulübü son yıllarda özellikle çok büyük yatırımlar, çok büyük iyi futbolcularla Şampiyonlar Ligi seviyesinde büyük başarılar imza atmayı hedefliyordu her zaman. Özellikle son yıllarda bu çok arttı. Bunu başarabilecek güçte miyiz? Göreceğiz, çünkü son 24'e kaldık. Play - off oynayacağız. Büyük bir hayal ama bence yıllar içinde bu olabilecek bir şey. Onun için çalışacağız."

Juventus eşleşmesi

"Juventus çok iyi bir takım. Bunu hepimiz biliyoruz ama iç sahada oynanılan bir maç rakip takım için kolay değil. Biz de çok iyi bir kadroyuz. Çok iyi oyunculara sahibiz. Taraftarlarımızla birlikte Liverpool maçında olduğu gibi büyük bir destekle Juventus'u yenmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Tabii ki Juventus çok büyük bir takım. Onlara da çok büyük saygı duyuyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek için hepimiz elimizden gelen her elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızla birlikte burada kazanmaya çalışacağız. İnşallah bunu başarıp turu geçebiliriz. Ben takım arkadaşlarıma, hocalarıma, herkese çok güveniyorum."

2013-2014 sezonu Juventus eşleşmesi

"Evet, hatırlıyorum o maçı. Yarıda kalıp öbür gün devam etmişti, Sneijder atmıştı. İnşallah benim olduğum bir takımda da bunu başarabiliriz. Juventus'u geçip bir üst tura yükselebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar taraftarlarımızla birlikte gidebiliriz."