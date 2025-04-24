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Uğurcan Çakır'dan final yorumu: İnşallah kupayı alacağız

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#Trabzonspor#Uğurcan#Türkiye Kupası
Uğurcan Çakırdan final yorumu: İnşallah kupayı alacağız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 23:36

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Nwakaeme ve Zubkov, Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale adını yazdıran Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Nwakaeme ve Zubkov, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

OLEKSANDR ZUBKOV: GÜZEL BİR HEDİYE OLDU

Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahada olduğum her saniye takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Taraftarlarımıza güzel bir hediye oldu.

ANTHONY NWAKAEME: PENALTI OLDUĞUNA EMİNDİM

Taraftarlarımız yaptığımız hatalardan memnun olmayabiliyor, biz de bunun üstünde çalışıyoruz. Günün sonunda kazandık ve finaldeyiz.Pozisyonun içindeki oyuncu bendim. Penaltı olduğundan eminim. Neticesinde penaltı verildi.

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UĞURCAN ÇAKIR: İNŞALLAH KUPAYI ALACAĞIZ

Trabzonspor'un hedefi her zaman kupa ve şampiyonluktur. Bugün finale çıktık ve çok mutluyuz. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maç oldu. Göztepe'yi de tebrik ediyorum, onlar da yarı finale kadar geldi. Kupa finalleri her zaman özeldir. Çok önemli bir maç. Galatasaray'a saygı duyuyoruz. İyi hazırlanacağız. İnşallah kupayı alacağız.

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#Trabzonspor#Uğurcan#Türkiye Kupası

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