Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe derbisi itirafı! 'Şampiyonluk yarışında çok büyük moral oldu'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın milli yıldızı Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde daha fazlasını hedeflediklerini söyledi. GS YouTube Katıl’a konuşan Milli eldiven, şunları kaydetti:

"DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

“Okan Buruk’un oyuncularla ilişkisi üst düzeyde. Ben eleştirilecek bir yanının olduğunu düşünmüyorum. Dört sene üst üste şampiyon oldu yani. Bence kimsenin negatif bir şey deme hakkı yok. Tabii ki puan kayıplarından sonra hocaya yüklenilmesi normal ama çok büyük bir başarısı var ve bu tesadüf değil. Okan Hoca’nın hocalığından kaynaklanıyor.”

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

"GÜVENİLİR OLMAYA ÇALIŞTIM"

“Çok sükseli bir transferim oldu. Bu yüzden ilk senemde şampiyon olmayı çok istedim. Takım arkadaşlarım arkaya dönüp baktıklarında güvenecekleri bir kaleci olmak için çalıştım her zaman.”

Haberin Devamı

"VİDEO ÇEKİLİRKEN HİSSETTİM"

“Transfer videosu çekilirken kendimi ait hissetmeye başlamıştım aslında kulübe. İlk sezonum olduğundan alışma süreci olarak geçti. Bazen zorlandığım zamanlar oldu. Ama sezon genelinde takım hâlinde iyi iş çıkarttık. Takım arkadaşlarım bana büyük destek verdi. Ayrıca yerli oyuncuların çoğunu milli takımdan tanıyor olmam adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı.”

FENERBAHÇE SÖZLERİ

“Fenerbahçe maçı çok büyük moral oldu şampiyonluk yarışında. Ama bilmiyorum takım arkadaşlarım biraz daha rahattı hep Mayıs’larda şampiyon olmuşlar üç senedir (gülerek) Fenerbahçe maçı galibiyeti bizi çok yaklaştırmıştı şampiyonluğa diyebilirim.”

"LAYIK OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

“Çok çalışıp Galatasaray’a layık olmaya çalışacağım, taraftarımıza layık olmaya çalışacağım. Seneye hedeflerim; önce Dünya Kupası’nda ülkemizi inşallah gururlandırırız. Sonrasında yine Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon yaptığımızın daha fazlasını yapmak amacımız olacak.”