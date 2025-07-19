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Uğurcan Çakır'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın transfer sorusuna kafa karıştıran yanıt!

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Trabzonspor#Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakırdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın transfer sorusuna kafa karıştıran yanıt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 18:37

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında gençler ve sporcuların sigarayla mücadeleye ilişkin önerilerini dinledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE UĞURCAN ÇAKIR ARASINDA TRANSFER DİYALOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğurcan Çakır'a, "Bir yere gitmiyor musun?" diye sordu.

Milli kaleci ise "Vallahi şu anlık bilmiyorum, nasip diyelim." sözleriyle cevap verdi.

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"NEREDEN ÇIKTI BU TAYYİP DİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez karşılaştığı Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un kendisini tanıttığı sırada, esprili şekilde "Nee.. Tayyip sen misin? Ben de televizyonlarda Tayyip, Tayyip diye birisini duyuyorum ama nereden çıktı bu Tayyip diyorum." ifadesini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Trabzonspor#Uğurcan Çakır

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