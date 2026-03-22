×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den talipler çıktı: Ada kulüpleri sıraya girdi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 20:49

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a İngiltere'den talip çıktı. Başarılı kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde rekor bonservisle renklerine bağladığı Uğurcan Çakır'a Ada'dan talip olduğu ortaya çıktı.

Uğurcan Çakır, uzun yıllar sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın halefi olarak geldiği Galatasaray'da kısa sürede sergilediği performansla takımın önemli isimlerinden biri oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi yolunda 12 maçta eldivenlerini takan milli kaleci, kalesinde 19 gol gördü. 4 maçta da rakiplerine gol izni vermedi. 2 de penaltı kurtarışı yapan Çakır, bir Devler Ligi sezonunda bunu başaran ilk kaleci olarak ön plana çıkmıştı.

Haberin Devamı

ADA KULÜPLERİ SIRAYA GİRDİ

TRT Spor'un haberine göre bu sezon Uğurcan, Liverpool maçlarındaki performansıyla Newcastle United ve Aston Villa gibi Premier Lig kulüplerinin radarına girdi.

UĞURCAN'IN RAKAMLARI

2030'a kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon ligde 19 maçta görev aldı. Kalesinde 14 gol gören 29 yaşındaki file bekçisi, 7 maçta da kalesini gole kapamayı başardı.

