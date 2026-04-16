Uğurcan Çakır'a dev talip! Galatasaray kararını verildi

Galatasaray'ın 27,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Uğurcan Çakır, performansıyla Inter'in radarına girdi. İtalyan ekibi kaleci için plan yaparken sarı-kırmızılılar milli yıldızı bırakmak istemiyor, aksine Hakan Çalhanoğlu transferini gündemine alıyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uuğrcan Çakır, özellikle Devler Ligi'ndeki muhteşem performanslarıyla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.

INTER, UĞURCAN ÇAKIR'I İSTİYOR

HT Spor'un haberine göre; İtalyan devi Inter, Uğurcan Çakır'a talip oldu. Habere göre 37 yaşındaki Yann Sommer'in yerine Uğurcan Çakır'ı düşünen Inter yaz aylarında sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmayı planlıyor.

GALATASARAY BIRAKMAYACAK

Uğurcan için Türkiye içi rekor bonservis bedeli ödeyen Galatasaray ise milli yıldızı bırakmaya niyetli değil.

Yaz transfer döneminde birçok adayla ilgilenen sarı-kırmızılılar Başkan Dursun Aydın Özbek'in ısrarıyla transferin son günlerinde Uğurcan'a yönelmişti.

MAAŞINA ZAM DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu sezon 110 milyon TL garanti ücret kazanan milli file bekçisinin yıllık ücretine enflasyon ve döviz kuruna bağlı iyileştirme yapılması da gündemde.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Süper Lig'de 26 maçta forma giyen Uğurcan 10 mücadelede kalesini gole kapadı. 14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona erdiği Galatasaray'da bu sezon kaleci sorunu yaşanmazken sarı-kırmızılılar ligin en az gol yiyen takımı konumunda.