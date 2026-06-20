Uğurcan Çakır: 'Ülkemizden özür dileriz, başaramadık!'

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Paraguay ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, Paraguay'ın 2. dakikada Galarza ile bulduğu sol sonrası 1-0 sona erdi.

Uğurcan Çakır'ın karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

"BEKLENTİNİN ALTINDA KALDIK"

Öncelikle ülkemizden özür diliyoruz, başaramadık. Beklentinin altında kaldık. Buraya gelen binlerce taraftarımız vardı. Onlardan da özür diliyorum. Görünen her şey belliydi sahada, takım arkadaşlarım çok istedi. Gol olmayınca bir önemi kalmıyor. Tüm ülkemizden özür dileriz, başaramadık.

Yaptıklarımızla beklentiyi biz yükselttik, başaramadık. Oyun hakkında bir şey demeye gerek yok. Bütün ülkemizden özür diliyoruz, onları gururlandırmadık. Genç, tecrübeli, iyi oyuncularımız var. Onları, taraftarımızı gururlandırmaya çalışacağız. Bunu da başarabiliriz inşallah.