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Uğurcan Çakır: 'Ülkemizden özür dileriz, başaramadık!'

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Futbol Takımı#2026 FIFA Dünya Kupası#Paraguay
Uğurcan Çakır: Ülkemizden özür dileriz, başaramadık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 09:07

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Paraguay ile karşı karşıya geldi.

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Mücadele, Paraguay'ın 2. dakikada Galarza ile bulduğu sol sonrası 1-0 sona erdi.

Uğurcan Çakır'ın karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

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"BEKLENTİNİN ALTINDA KALDIK"

Öncelikle ülkemizden özür diliyoruz, başaramadık. Beklentinin altında kaldık. Buraya gelen binlerce taraftarımız vardı. Onlardan da özür diliyorum. Görünen her şey belliydi sahada, takım arkadaşlarım çok istedi. Gol olmayınca bir önemi kalmıyor. Tüm ülkemizden özür dileriz, başaramadık.

Yaptıklarımızla beklentiyi biz yükselttik, başaramadık. Oyun hakkında bir şey demeye gerek yok. Bütün ülkemizden özür diliyoruz, onları gururlandırmadık. Genç, tecrübeli, iyi oyuncularımız var. Onları, taraftarımızı gururlandırmaya çalışacağız. Bunu da başarabiliriz inşallah.

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#A Milli Futbol Takımı#2026 FIFA Dünya Kupası#Paraguay

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