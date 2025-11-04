×
Uğurcan Çakır: 'Taraftarımızı ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz!'

Güncelleme Tarihi:

Uğurcan Çakır: Taraftarımızı ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 22:29

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Ajax maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da milli kaleci Uğurcan Çakır, kritik maç öncesi açıklamalar yaptı. 

İşte Uğurcan Çakır'ın açıklamaları;

"BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

"Şampiyonlar Ligi, futbolun en büyük organizasyonlarından biri. Daha önce play-off oynamıştım. Gruplarda oynamak benim için gurur ve mutluluk verici. Futbola başlama amaçlarımdan biri, en üst seviyede kendimi göstermekti. İnşallah kendimi en iyi şekilde göstermek istiyorum. İnşallah yarın güzel bir gece olur."

"TARAFTARIMIZI VE ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

"Ajax iyi bir takım ama eksikleri var ve eksiklerine çalıştık. Galip gelmek istiyoruz. Taraftarımızı ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz."

"UMARIM BEN DE 42'YE KADAR OYNARIM"

"Rakip kalecinin yaşı 42. Sen bundan sonra geleceğini nasıl görüyorsun?"

"42 yaş güzel bir yaş. İnşallah ben de o kadar oynayabilirim. Kendime iyi bakarsam, o yaşları görmek isterim. Futbol, bu hayatta en iyi yaptığım iş. İnşallah ben de o yaşları Galatasaray forması ile görebilirim."

