Uğurcan Çakır: 'Sözlerim yanlış anlaşıldı'

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Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, maç sonunda konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İki takım da çok iyi performans gösterdi. Güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama gol yemeden berabere bitirdik. 3 maçtır kazanamıyorduk. Sahada iyi savaştık. İki takım da çok iyiydi. Bol pozisyonlu güzel bir maç oynandı" dedi.

'MERT AĞABEYİ ÇOK SEVİYORUM'

Uğurcan Çakır sözlerini, "Hafta içi açıklamalarım vardı. Galiba farklı anlaşıldı. Ben hiçbir takım arkadaşıma saygısızlık yapmadım. Ben Mert Ağabey'i çok seviyorum. EURO2020'de bana en çok desteği verendi. Milli takımda başarısızlığı kabul edemiyoruz. A Milli Takım çok onurlu bir yer" ifadeleriyle tamamladı.

GOMEZ: YIPRATICI BİR MAÇ OLDU

Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez ise "İki takım adına da fiziksel olarak yıpratıcı bir maç oldu. İlk yarıda iki takım da pozisyon üretemedi. İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar vardı. Artık bir sonraki maçı düşüneceğiz. Bu maçta iyi bir duruş gösterdik. Maçın genelinde takım olarak iyiydik. Doğru yol bu, artık bu yolu takip edip, daha iyi maçlar çıkarmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

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