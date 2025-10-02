Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Liverpool karşısında elde ettiği 1-0'lık tarihi galibiyette yaptığı kritik kurtarışlarla büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır, performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine girdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ HAFTANIN İLK 11'İ

Devler Ligi'nde 2. haftanın ilk 11'i şu isimlerden oluştu:

Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Dumfries (Inter), Gatti (Juventus), Dier (Monaco), Nuno Mendes (PSG)

Orta saha: Sabitzer (Dortmund), Odegaard (Arsenal), Hauge (Bodo/Glimt), Pepe (Villarreal)

Forvet: Hojlund (Napoli), Mbappe (Real Madrid)