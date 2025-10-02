×
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 18:34

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool maçında sergilediği performansın ardından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.

Galatasaray'ın Liverpool karşısında elde ettiği 1-0'lık tarihi galibiyette yaptığı kritik kurtarışlarla büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır, performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine girdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ HAFTANIN İLK 11'İ

Devler Ligi'nde 2. haftanın ilk 11'i şu isimlerden oluştu:

Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Dumfries (Inter), Gatti (Juventus), Dier (Monaco), Nuno Mendes (PSG)

Orta saha: Sabitzer (Dortmund), Odegaard (Arsenal), Hauge (Bodo/Glimt), Pepe (Villarreal)

Forvet: Hojlund (Napoli), Mbappe (Real Madrid)

