Uğurcan Çakır: 'Milli formayı giymek çok gururlu bir duygu'

Moldova'yı hazırlık maçında 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Takımdaki atmosferin iyi olduğunu vurgulayan Uğurcan, "Antalya'da hazırlıklarımız güzel geçmişti. Hem biraz dinlendik hem de antrenman yaptık. Bugün son hazırlık maçımızı oynadık, artık tüm konsantrasyonumuz İtalya maçında." dedi.

'ÜLKEME YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Uğurcan Çakır sözlerini, "Ülkeme yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu formayı giymek çok gururlu bir duygu. İnşallah İtalya maçından da iyi sonuç alırız." ifadeleriyle sürdürdü.

'TAMAMEN İTALYA'YA KONSANTREYİZ'

Taylan Antalyalı ise "Hazırlık maçlarındaki sonuç, moral açısından önemli ama eksiklerimizi görmek açısından daha önemli. Çok şükür kaza bela olmadan bitirdik. Şimdi tamamen İtalya'ya konsantreyiz. Takımdaki havayı ve oyuncu kalitesini gördükten sonra, neden başarılı olmayalım diye düşünüyoruz. Çok umutluyuz." şeklinde konuştu.