Uğurcan Çakır: 'Konyaspor daha konsantre ve istekliydi!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Uğurcan Çakır ve Gabriel Sara mücadelenin ardından yenilgiyi değerlendirdi.

SARA: ANLATMASI ZOR

Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor.

Anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Çarşamba ve cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz.

UĞURCAN ÇAKIR: KONYASPOR DAHA KONSANTRE VE İSTEKLİYDİ

Maça iyi başlamadık. İlk yarı çok top kaybı yaptık. Konyaspor bizden daha konsantre ve istekliydi. Bütün reaksiyonları bizden daha erken verdiler. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Sadece bir avantaj kaybettik. Tüm maçlarımızı aynı konsantrasyonla oynayıp sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.

Haberin Devamı