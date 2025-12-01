Uğurcan Çakır: 'Kazanmaya yakın bizdik!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve Kazımcan Karataş, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

KAZIMCAN: LİDER GELDİK, LİDER DÖNÜYORUZ

Sahadaki 11 kişi değil, taraftarmızla beraber, milyonlarla beraber oynadık. Lider gibi sahadaydık. Lider geldik, lider dönüyoruz. Sezon sonu şampiyon biz olacağız. Taraftarımız, bu deplasmanda da bizi evimizde hissettirdiler.

SANE: SONUÇTA KAYBETMEDİK

Okey bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik.

Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye'de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde.

Haberin Devamı

UĞURCAN ÇAKIR: KAZANMAYA YAKIN BİZDİK

Maça istediğimiz gibi başladık. Golü bulduk. İlk 45 dakika iyi oynadık. Fener zaman zaman etkili oldu ikinci yarıda. Ancak, çok net bir fırsat yarattıklarını hatırlamıyorum. Maç kontrolümüzdeydi, son dakikadaki golle üzüldük. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Kazanmak istiyorduk, son dakika golle 1-1 berabere ayrıldık. Lider geldik, lider ayrılıyoruz. Kazanmaya yakın taraf bizdik.