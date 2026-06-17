Uğurcan Çakır: 'İlk maçı unuttuk!'

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. 20 Haziran TSİ 06.00’da San Francisco Bay Area Stadyumu’nda oynanacak müsabakada El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.

Mücadele öncesi milli futbolcularımız Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin, Arizona’nın Mesa kentinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: İLK MAÇI UNUTTUK

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İlk maç istediğimiz gibi olmadı. Bazen bazı şeyleri çok ister ve motive olursanız olmuyor. Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var.

SAMET AKAYDIN: İLK MAÇTAN BÖYLE BİR SKOR BEKLEMİYORDUK

Mutsuzuz. Çünkü ilk maçta böyle bir skor beklemiyorduk. Önümüzde iki tane daha maç var. Avustralya maçı bizi yıldırmadı.

UĞURCAN ÇAKIR: ELEŞTİRİLERE AÇIK OLMALIYIZ

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Türk milleti bizi eleştirebilir. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı. Futbol oynuyorsanız eleştirilere açık olmanız gerekiyor. Dün geride kaldı önümüze bakmamız gerekiyor.

SAMET AKAYDIN: BİRBİRİNİ SEVEN BİR TAKIMIZ

Bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hep beraber oynadı. Birbirini çok iyi tanıyan ve seven bir takım.

UĞURCAN ÇAKIR: ANALİZİNİ YAPTIK

Avustralya maçının analizini yaptık. Neleri eksik ve doğru yaptığımızı gördük. Galip gelip ülkemizi mutlu etmek istiyoruz.

SAMET AKAYDIN: EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ

Paraguay maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Eksiklerimizden ders çıkarmaya çalışıyoruz.

UĞURCAN ÇAKIR: GOL ATAMAMAMIZ KIRILMAYDI

Avustralya maçının kırılma anı gol atamamızdı. Maç 1-0 gittikçe sorumluluğu daha fazla hissediyorsunuz. Üzüldük ama önümüze bakacağız.

SAMET AKAYDIN: SORUMLULUK HİSSEDİYORUZ

Ülkemize karşı bir sorumluluk hissediyoruz. Bu mağlubiyet bizi daha çok güçlendirdi. Bunun farkını Paraguay maçında göreceğiz.