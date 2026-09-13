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Uğurcan Çakır: 'Büyük takımlar reaksiyon verir!'

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#Galatasaray#Uğurcan Çakır#Abdülkerim Bardakcı
Uğurcan Çakır: Büyük takımlar reaksiyon verir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 22:47

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 5. haftasında evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır, maç sonu açıklamalarda bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN SONRA REAKSİYON VERMELİYDİK

"Bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Maçın tamamen hakimi bizdik.

Bugün Patron, ben, Apo, Eren çok iyi mücadele ettik. Sallai de çok iyiydi, asker bir oyuncu. Gol yememeye çalışıyoruz. Bunu başardığımız için mutluyuz.

Şampiyonlar Ligi'nden sonra aslında reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Çünkü büyük takımlar öyle mağlubiyetlerden sonra reaksiyon verir. Biz de güzel bir reaksiyon verdik. Bu 3 puan taraftarlarımıza armağan olsun."

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ABDÜLKERİM BARDAKCI: GOL ATACAĞIMI HİSSEDİYORDUM

"Zor maç olacağını biliyorduk. Kocaelispor iyi bir takım, çok iyi analiz ettik, çok çalıştık. Mutlu sona ulaştık. Taraftarımız da bizi güzel destekledi. Herkese teşekkür ederiz.

Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Maçtan önce kızımla konuşurken 'Baba gol' demişti. Çok güzel bir anı oldu. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle kazanmak daha da mutlu etti. Gol olunca kızıma ve eşime koşmak istedim."

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DAVINSON: KAPTANIMIZ KAZANDIRDI

"Mutluyuz. Kazanmaya dönmek istiyorduk. Fırsatlar yakaladık. Erken gol imkanımız da oldu ama gol iptal oldu. Israr ettik, oynamaya devam ettik ve çok önemli bir 3 puan elde ettik.

Uzun süredir Abdülkerim ile beraberiz. Mutluyum onun adına. Aynı zamanda kaptanımız, maçı kazandırdı."

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#Galatasaray#Uğurcan Çakır#Abdülkerim Bardakcı

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