Uğurcan Çakır açıkladı! Galatasaray maçında oynayacak mı?

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan Çakır, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Uğurcan Çakır'ın açıklamaları;

"UMARIM G.SARAY MAÇINDA DA KENDİMİ İYİ HİSSEDERİM"

"Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur."

"KAZANIP AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

"Kupayı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize son ana kadar destek versin, kupayı alacağız."

MUSLERA SÖZLERİ

"Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray'ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah bende onun kazandığı başarıları kazanabilirim."