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Uğurcan Çakır: "Abdullah Hoca 10 sene burada kalsın"

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#Trabzonspor#Başakşehir#Süper Lig
Uğurcan Çakır: Abdullah Hoca 10 sene burada kalsın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 21:55

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da oyuncular Bruno Peres, Bakasetas ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

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Trabzonsporlu oyuncular, Süper Lig'de oynanan Başakşehir maçı sonrası değerlendirmeler yaptı.

Çok özel bir gece yaşadığını belirten Bruno Peres, "Benim için çok özel bir gece yaşadım. Kazandığımız için mutluyum. Önemli bir maçtı. Bu maçta dönebilmem çok önemliydi. Galibiyetle dönmek beni ayrıca mutlu ediyor. Sarı kart aslında dönüşüm için bir ödül oldu. Hakem ufak bir ödül vermiş oldu. Yeni takım arkadaşlarım var, oynayarak birbirimizi daha fazla tanıyacağız. Bugün kazanmak çok önemliydi." dedi.

Geçen maç alınan mağlubiyet sonrası zor bir hafta geçirdiklerini kaydeden Bakasetas, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra kolay bir hafta olmadı. Hoca kalacak mı, gidecek mi söylentileri vardı. Bu bizim adımıza işleri zorlaştıracaktı. Ancak Trabzonspor gibi bir takımda oynuyorsanız, önemli olan reaksiyon göstermektir. Biz de bugün reaksiyon gösterdik." diye konuştu.

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Abdullah Avcı'ya büyük saygı duyduklarını söyleyen Uğurcan Çakır ise "5-0'dan sonra kalkmak kolay olmuyor. Hafta içi de sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ligin en iyi takımlarından birine çok az pozisyon vererek galip geldik. Abdullah Hoca'yı çok seviyoruz. Çok büyük saygı duyuyoruz ona. Bir taraftar olarak Abdullah Hoca 10 sene burada kalsın diyorum." dedi.

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#Trabzonspor#Başakşehir#Süper Lig

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