Uğurcan Çakır: "A Milli Takım'da kesilmeyi hak etmedim..."

Bu sezon yaşadıkları süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uğurcan Çakır, "Aslında geçen sene çok önemli başarılar imza attık. Bu sezon çok arkadaşımız aramıza katıldı. Uyum yakalamada zorlandık. Kötü sonuçlar oldukça motivasyonunuz ve özgüveniniz azaldı. Mental olarak bu dönemde zorluklar yaşıyoruz" dedi.



"Beşiktaş maçı kötü gidişata dur demek için önemli bir fırsat"

Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Çakır, "Arkadaşlarımızın iyi niyetinden şüphemiz yok. Birçok maçta iyi oynayıp kaybetmiştik. Beşiktaş maçının konsantrasyonu ayrı olacak tabi. Takımda herkes bu maçın motivasyonun farkında. Kötü gidişata durma demek için önemli bir fırsat. Kötü gidince herkes bir birinden sorun arıyor. Ben hiç bir zaman bu yolu düşünmedim. Arkadaşlarımızın yanında olmaktan onlar için mücadele etmekten vazgeçmedim. Uyum konusunda sıkıntılar yaşadık" diye konuştu.

Bireysel performansıyla ilgili olarak ise başarılı kaleci, "Bu sezon 5. sezonumu tamamlıyorum. 4 sezondur iyi performanslar sergiliyorum. Sezon başları benim için zor oluyor. Sonrası iyi performans sergiliyorum. Antalyaspor maçında yaşadığım sakatlığım beni etkiledi. Kopenhag maçında sakat oynamam beni etkiledi. Çok ağır eleştirilecek bir şey yok. Takım kötüyse sizde kötü oluyorsunuz. İyi olurken de tek başınıza bir şey başarmış olmuyorsunuz. Kötü gidişin sorumlusu bence herkes" ifadelerini kullandı.



"Avrupa'yı her zaman hedefliyorum"

Her zaman Avrupa hedefi olduğunu belirten Çakır, "Avrupa'yı her zaman hedef koyuyorum. Sözleşme imzaladıktan sonra gitmek istiyor diye söylüyorlar. Bir çok teklif geldi ama benim nasıl bir duruş sergilediğimi biliyor başkanlarımız. Trabzonspor menfaatine göre hareket edeceğimi her zaman söyledim. Şehrimi ve takımımı çok seviyorum. Bu takım için sonuna kadar mücadele ederim. Gelen teklif olursa gidebilirim hangi lig olduğu önemli değil" şeklinde konuştu.

"Vitor Hugo'yu çok iyi anlıyordum"

Vitor Hugo'nun ayrılışıyla ilgili de konuşan Uğurcan Çakır, "Vitor Hugo'nun ne yapacağını çok iyi anlıyordum. Ne zaman, nerede, neler yapacağını biliyordum. Nerede hata yapacak, nerede yapmayacak anlıyordum. Hugo'ya saha içinde çok güveniyordum. Edgar ile iyi bir ikili oluşturmuşlardı. Trabzonspor'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tandem sürekli değişiyor ama orijinal tandemi bulacağız. Sezonda bitiyor" değerlendirmesinde bulundu.



"A Milli Takım'ın kalesinden kesilmeyi hak etmedim"

A Milli Takım'da kalede yaşanan değişiklikle ilgili olarak ise Çakır, "Ligdeki performansa göre mi orda oynatılıyor yoksa milli takımdaki performansa göre mi oynatılıyor onu çözemedim. Çünkü milli takımda son oynadığım maçlarda kötü bir performans sergilemedim ve kesilmeyi hak etmedim. Ligdeki performans göreyse takımlarında oynamayana oyuncular orda ilk on bir oynadı. Orayı çok anlayamadım" açıklamasında bulundu.

