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Uğur Soylu ve Şener Güray, Dünya Ralli Şampiyonası'nda 3. oldu!

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#Dünya Ralli Şampiyonası#Uğur Soylu#Şener Güray
Uğur Soylu ve Şener Güray, Dünya Ralli Şampiyonasında 3. oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 13:21

Türk pilotlar Uğur Soylu ve Şener Güray, Dünya Ralli Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

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Türk ralli pilotları Uğur Soylu ve Şener Güray, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) master klasmanında üçüncülük elde etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 28 ekibin yer aldığı FIA WRC master klasmanı, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan rallileriyle tamamlandı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Uğur Soylu-Şener Güray ekibi, master klasmanını üçüncü olarak tamamladı.

Soylu ve Güray, sezonda Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan'da mücadele etti. Son olarak Yunanistan'da düzenlenen Akropol Rallisi'ni üçüncülükle tamamlayarak podyuma çıkan Evofone Racing Team ekibi, bir ikincilik, iki üçüncülük, iki dördüncülük ve bir beşincilik ile bu sezon 28 ekibin yer aldığı master klasmanını üçüncü olarak tamamlamayı başardı.

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#Dünya Ralli Şampiyonası#Uğur Soylu#Şener Güray

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