Uğur Meleke: Çatır çatır 72

27 gün önce başlayan Bundesliga’da oynanan 45 maç, birçok tahmini boşa çıkardı. Karşılaşmalardaki tempo ve kalite artarken, ev sahiplerinin kazanma oranı düştü.

Futbolda yeni normalle bugün tanışıyoruz, bu yeni oyunun kodları da yeni: Bundesliga’da yüzde 22’ye düşen ev sahibi kazanma oranına bakılırsa saha avantajı tarihe karışmış görünüyor. Ki bu durum Başakşehir’in lehine olacaktır şüphesiz. En iyi fikstür, ilk altı ile maçı olmayan Beşiktaş ve Sivas’ta. Gollerin sayısının arttığı pandemi sürecinde Trabzon’un geri dönüş ustalığı önemli. Nagelsmann’ın “Sesimizi daha iyi duyuruyoruz” tespiti dikkate alındığında da bu detay, teknik adamının deneyimiyle Galatasaray'a yarayabilir.

Bundesliga dünyanın kılavuzu oldu

16 Mayıs’ta başlayan Bundesliga, dünyanın geri kalanına da kılavuz oldu. Hemen hemen kalan bütün turnuvalar Almanya’nın başarılı dönüş sürecine güvenerek sırayla futbola kavuşuyorlar. Bundesliga’da son 27 günde izlediğimiz 45 maç, aslında birçok tahminimizi de boşa çıkardı. Daha düşük tempo olacağını iddia ettik, tempo tam aksine arttı. Hertha’lı Darida son 2 haftada iki kez 14 kilometrenin üstüne çıkarak Bundesliga’nın koşu rekorlarını tarihe gömdü. Maç başına 3,2 gol ortalamasıyla fena halde eğlenceli bir lig izledik; Havertz’in, Werner’in, hatta 17’lik Wirtz’in İngiliz ve İspanyol devlerini birbirine düşürdüğü bir süreç yaşadık.

Daha fazla kalite

Süper Lig’de de ben, çatır çatır futbol oynanacak 72 tane final maçı bekliyorum doğrusu. Üstelik bilimsel araştırmalar sporcular arasındaki ‘temas mesafesi’nin bir tık arttığını gösteriyor. Bu da daha çok kalite, daha az çarpışma demek.

TEK CEPHE KONSANTRASYONU: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Son 8 haftaya zirve ortağı olarak giren Başakşehir’in son 5 sezonda hep en büyük dezavantajı olan ‘seyirci faktörü’ artık yok. Bundesliga’da pandemi döneminde oynanan 45 maçın sadece 10’unu, yani yüzde 22’sini ev sahipleri kazandı. Hatta Bayern-Dortmund maçlarını çıkardığınızda ev sahibi kazanma oranı yüzde 17’ye düşüyor.

Şartlar eşitlendi

Şampiyonluk yarışı yapan Trabzon’un, Galatasaray’ın, Sivas’ın, Beşiktaş’ın iç sahada nasıl bir seyirci avantajıyla mücadele ettikleri malum. Onların elinden bunu aldığınızda aslında bu devleri Başakşehir’le eşitlemiş olacağız.

Sadece Süper Lig

Başakşehir’in şüphesiz bir diğer büyük avantajı da bir buçuk ay boyunca sadece tek cepheye odaklanacak olmaları. Avrupa’daki tek temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi macerasına Ağustos’ta devam edeceği için Haziran-Temmuz’da tek konsantrasyonları Süper Lig olacak. Medipol Başakşehir’in bu sezon Avrupa’dan sonra lige döndüğü 10 maçın 5’inde puan kaybı yaşadığını görüyoruz. Kalan 16 maçta yüzde 63 olan galibiyet oranları, Avrupa sonrası yüzde 50’ye düşmüş.

GERİ DÖNÜŞÜN USTASI: TRABZONSPOR

Bundesliga'da pandemi sonrası oynanan 45 maçın 24’ünde karşılıklı sayılar izledik; konsantrasyon eksikliği nedenli goller arttı, geri dönebilenler fark yarattı. Süper Lig’in bu anlamda açık ara en iyi takımı Trabzonspor. Rakiplerine şimdiye kadar 10 maçta öne geçme fırsatı veren Karadeniz ekibi bunların sadece üçünü kaybetti, diğer 7’sinden 13 puan topladı.

KENAT YÖNETİMİ ETKİSİ: GALATASARAY

Bundesliga'nın en genç hocası Nagelsmann, pandemi sürecinde teknik adam rolünün arttığını, seslerini içeriye daha çok duyurduklarını ve oyuna daha fazla hakim olduklarını söylüyor. Eğer Nagelsmann haklıysa Süper Lig’de bu kartın Galatasaray’ın işine yarayacağını söylemek büyük bir kehanet sayılmaz. Süper Lig’de son çeyrek yüzyılın açık ara en başarılı takımı Galatasaray. Bu başarıyı borçlu oldukları faktörlerin de ciddi bir kısmı hâlâ oyunun içinde. Galatasaray’ın sezonun son bölümüne kafa kafaya girmesi halinde nasıl bir final yapma ustası olduğunu biliyoruz. Bu finallerin de önemli bir kısmında Fatih Terim kenardaydı. Elbette G.Saray’ın sezona iki as stoperinden mahrum dönmesi bir dezavantaj. Ama hep söylerim: Süper Lig’de 90’lar Hagi’nin, 2000’ler Alex’in yıllarıysa, 2010’lar da Muslera’nın yılları.

Fernando Muslera etkisi

Uruguaylı bugün G.Saray müzesine gidip, “Son on yılda kazandığımız 15 kupanın birkaçını eve götürmek istiyorum” dese itiraz edemezsiniz. Öyle direkt katkıları oldu o kupaların bazılarında. G.Saray stoper krizinin altından kalkarsa muhtemelen yine başrolde yine Muslera olacaktır.

5 DEĞİŞİKLİK AVANTAJI: DEMİR GRUP SİVASSPOR

Bundesliga'da son 27 günde maç sonuçlarına en fazla etki eden faktörlerden biri de oyuncu değişiklikleri oldu. Beş değişiklik hakkı, geniş kadrosu olan takımların elini güçlendirdi, Süper Lig’de bu anlamda en avantajlı takımın Başakşehir olduğunu düşünüyorum ben. Başakşehir’in ligde son oynadığı Trabzon maçında kulübesinde Robinho, Elia, Berkay, Auzubuike, Mehmet Topal, Aziz Behich, Gökhan İnler var.

Süper yedek Kone

Bu kulübeyle ligde başka bir takım yaratsanız, muhtemelen onlar da zirve yarışı yapacaklardır. Ancak enteresandır, Süper Lig’in bugüne kadarki en etkili kulübe performanslarının Sivasspor’dan geldiğini gördük. Sezonun süper yedeği Kone. İkinci sırada da Erdoğan Yeşilyurt var.

FİKSTÜR AVANTAJI: BEŞİKTAŞ

Önümüzde 8 haftalık mini bir turnuva olduğu için şüphesiz ki fikstür de mühim bir kriter. Takımların ligdeki mevcut sıralamaları dikkate alındığında, halen ilk beş içinde en avantajlı fikstürün Beşiktaş’a, en dezavantajlınınsa G.Saray’a ait olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş’ın kalan 8 rakibinin sıralama ortalaması 12,50... G.Saray’ın son sekiz rakibinin sıralama ortalamasıysa 8,75...