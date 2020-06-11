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GeriFutbol Uğur Koştur: "Transfer çalışmalarımız sürüyor"
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Uğur Koştur: "Transfer çalışmalarımız sürüyor"

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Uğur Koştur: "Transfer çalışmalarımız sürüyor"
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un başkanı Uğur Koştur, yeni sezonda iyi bir takım oluşturabilmek için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Koştur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Gülşah Duman, Kübra Erat ve ABD'li Erica Wheeler ile anlaştıklarını belirterek, yeni sezon için iyi bir takım kurmak hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Bir yabancı oyuncuyu daha kadroya katmayı planladıklarını aktaran Koştur, "Kadro oluşturmak için ince eleyip sık dokuyarak hareket ediyoruz. Başantrenörümüz ve teknik ekibin raporları doğrultusunda oyuncularla görüşüyoruz. Hem bütçemize hem de ahlaken bizimle çalışabilecek oyuncularla görüşmelerimizi sürdürüp anlaşmalarımızı yapıyoruz. Herkesin keyif aldığı bir İzmit takımı oluşturmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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