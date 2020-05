Uğur Demirok: "Aykut Kocaman'ın sistemi..."

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladıkları 26 puanla küme düşme hattının 1 puan yukarısında 14. sırada bulunan yeşil-beyazlıların 31 yaşındaki oyuncusu, AA muhabirine açıklamada bulundu.



Konyaspor camiasının bu tür zorlukların altından kalkabilecek güçte ve büyüklükte olduğunu belirten Uğur, "İnanmazsan başaramazsın, inanmak başarmanın yarısıdır. Camia olarak masöründen, malzemecisine, ahçısına kadar herkes inanıyor. Bazen futbolda işler istediğiniz gibi gitmez ama biz sahada elimizden geleni yapacağız. Temennim ve isteğim Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligde bu sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını ve son bölümde toparlandıklarını anlatan Uğur, şöyle devam etti:



"Konyaspor'u bulunduğu bu kötü durumdan bir an önce çıkarmak istiyoruz çünkü yakışmayan bir yerdeyiz. Ligi son Fenerbahçe galibiyetiyle bitirmemiz bize çok büyük moral oldu. Yeni hocamız da (Bülent Korkmaz) takıma iyi bir hava kattı. O gelince bazı şeyler değişti ve bunun meyvesini almaya başladık. İnşallah kalan 8 haftayı da en iyi şekilde değerlendirip bu seneyi en az zararla kapatarak, Konyaspor olarak ligde kalmak istiyoruz."



- "Bülent hoca takıma hırs, istek ve arzu getirdi"



Tecrübeli stoper, yeni teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ın takıma hırs, istek ve arzu getirdiğini vurguladı.



Bülent Korkmaz'dan önce takımda monotonlaşmış bir süreç yaşadıklarını anlatan Uğur, "Aykut Kocaman, Konyaspor ve camia için çok önemli bir hoca. Daha önce burada başarılar kazanmış, burada kendini ispatlamış ve buraya kupa kazandırmış bir hoca ama bu son geldiğinde istedikleri olmadı. Daha sonra değişiklik oldu ve Bülent hoca geldi. Bülent hoca hırslı, agresif ve hücum oyununu daha çok seven bir yapısı var. Bunu da bize aşıladı. Biz de sahaya o hırsı, azmi ve coşkuyu yansıtmak istiyoruz. Takımdan istenen futbol açıkçası bu." değerlendirmesinde bulundu.



Uğur, teknik direktör Bülent Korkmaz'ı izleyerek büyüdüğünü de aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bülent hocanın hırsını, mücadelesini yıllarca hep kendime örnek almışımdır. Açıkçası o benden daha hırslıydı. Bunu da bize yansıtıyor. Ben de hırsımı, agresifliğimi yansıtmaya çalışıyorum. Bunu yapmak zorundayız, bu işten para kazanıyoruz. Bülent hocanın gelmesi hem bizim açımızdan artı hem de kendi açımdan defans oyuncusu olduğum için çok büyük bir artı. Dezavantajları da var çünkü Türkiye'nin en büyük defansı kendisiydi. Onu memnun etmek biraz zor oluyor. Oynadığı pozisyon itibarıyla bizim neleri yapıp yapamayacağımızı bildiği için onu memnun etmek için çok çalışıyor ve uğraşıyoruz."



- "Aykut hocanın sisteminde defans daha ön planda"



Uğur Demirok, eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın futbol sisteminde defansın ön planda olduğunu ifade etti.



Ligin ilk yarısında Aykut Kocaman'ın tercihi doğrultusunda takımda bulunmadığını ve Bülent Korkmaz'ın gelişinin ardından ekibe dahil olduğunu hatırlatan tecrübeli savunmacı, şunları kaydetti:



"Aykut hocanın istediği sistemle, Bülent hocanın oyun sistemi birbirinden çok farklı. Aykut hocanın sisteminde takımsal defans daha ön planda. Öncelik, takım olarak defans yapmak. Daha sonrasında atak ve hücumsal fonksiyonları yerine getirmek. Bülent hocada ise biraz daha mücadeleci, biraz daha risk alıp, önde oynama isteği ve hücumsal futbol var. Bu değişiklik ilk 1-2 hafta kolay olmadı çünkü belli plana alışmış bir takım var. Takım dengesini değiştirmek kolay olmuyor. Ondan sonra bunun meyvelerini almaya başladık. Son 8 haftada inşallah bunları daha iyi göstereceğiz."



- "Fenerbahçe maçı bizim için milattı"



Uğur Demirok, uzun süre iç saha galibiyeti alamadıklarını hatırlatarak, Fenerbahçe maçını kazanmalarının kendileri açısından milat olduğunu söyledi.



Bülent Korkmaz'dan önce gol yollarında bireysel performanstan kaynaklanan sıkıntılar çektiklerini dile getiren tecrübeli defans, "Konyaspor olarak ilk yarıda çok kötü bir süreç yaşadık. Uzun süre iç sahada galibiyetimiz yoktu. Son Fenerbahçe maçı bizim için milattı diyebiliriz çünkü takımın öz güveni yerine geldi. Galibiyetler her zaman oyuncunun ve takımın öz güvenini yerine getirir. Takım olarak biraz öz güven eksikliğimiz vardı ama bunu kazandık." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı taraftarlara da değinen Uğur, uzun süre iç saha galibiyeti alamayarak seyircilerini üzdüklerini belirtti.

Deneyimli oyuncu, çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olduklarını ve kalan haftalarda onlardan yararlanamayacak olmalarının eksikliğini hissedeceklerini kaydetti.



- "Önceliğim her zaman Konyaspor"



Sezon sonunda İttifak Holding Konyaspor ile sözleşmesi bitecek Uğur, önceliğinin yeşil-beyazlılarda kalmak olduğunu vurguladı.



Ligde kalma mücadelesi ve pandemi süreci dolayısıyla henüz kulüple bir görüşme gerçekleştirmediklerini anlatan tecrübeli stoper, "Önce kulübümüzü rahatlatıp ligde kalmayı garantiledikten sonra onların da isteği doğrultusunda önceliğim her zaman Konyaspor Kulübüdür. Tabii ki başka kulüplerden teklifler geliyor ama önceliğim şu anda Konyaspor'u bulunduğu durumdan bir an önce çıkarmak. Benim önceliğim her zaman Konyaspor Kulübü olacaktır. Onlar beni istediği sürece ben ilk olarak Konyaspor ile masaya oturacağım." ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonunun ligleri başlatma kararına katıldığını da aktaran Uğur, futbol kariyerini tamamladıktan sonraki planı konusundan ise şunları aktardı:



"Futbolculuk hayatım bittiği zaman da futbolun içinde kalmak istiyorum. En iyi anladığımız iş futbol. Antrenörlük yapmak istiyorum, kendimi geliştirebilirsem bunu deneyeceğim. İnşallah bunu başarabilirim. İlk düşüncem o ama futbolun içinde bir görev almak istiyorum."

