Uğur Akdemir attı, Gençlerbirliği kazandı

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22'nci dakikada gelişen Göztepe atağında, rakip yarı sahada Gençlerbirliği'nde kaptırılan topu kontrol eden Kvasina, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Direkt olarak uzak köşeyi düşünen Kvasinanın vuruşunda top auta gitti.



26'ncı dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Gelişen atakta ceza sahası yayı önünde Ayovi'den aldığı pasla topla buluşan Mete Kaan, sol tarafta ceza sahası içerisinde bulunan Mohammed'i gördü. Topu sürerek rakiplerinden kurtulan Mohammed, pasını müsait pozisyondaki Uğur'a gönderdi. Uğurun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



29'uncu dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Sol tarafta topla buluşan Uğur, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Gelen topa yarım vole vuran Kaanın vuruşunda Göztepe kalecisi Arda köşeye giden topu çıkardı.



44'üncü dakikada Gençlerbirliği atağında Mohammed sol çaprazda rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girerek pasını Ayovi'ye çıkardı. Ayovi de bekletmeden vuruşunu yaptı ama kaleci Arda iki hamlede topu kontrol etti.



İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



46’ncı dakikada sağ tarafta topu sürerek ilerleyen Atanga'nın içeriye çevirdiği topa kimse dokunamadı. Kaleye paralel giden top köşe gönderine çarparak taça çıktı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi Gençlerbirliği, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

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STAT: Eryaman



HAKEMLER: Alparslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı



Gençlerbirliği: Nurullah Aslan - Erkan Eyibil, Alperen Babacan, Fontaine, Uğur Akdemir, Abdullah Durak (Dk. 85 Özkan Yiğiter), Enes Keskin (Dk. 54 Tiago Rodrigues), Kaan Demir, Kadfi (Dk. 64 Gökhan Altıparmak), Torje (Dk. 46 Muhammet Ertürk), Ayovi (Dk. 64 Doukara)



GÖZTEPE: Arda Özçimen - İsmail Köybaşı, Emir Ortakaya, Atınç Nukan, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 46 Atanga), Yalçın Kayan (Dk. 62 Traore), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Mamah (Dk. 46 Ngalina), Yasin Öztekin, Kvasina



GOL: Dk. 26 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği)



SARI KART: Dino Arslanagic (Göztepe)





