Uganda'da penaltıyı tekrarlatan hakemlere 90 gün ceza

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Uganda Futbol Federasyonu (FUFA), Gaddafi FC ve Onduparaka FC arasında oynanan maçta yanlış bir kararla penaltıyı tekrarlatan orta hakem ve yardımcı hakemini 3 ay sahalardan men etti.

Federasyon yapılan açıklamada, 21 Aralık’ta oynanan maçta penaltı pozisyonunu mükemmel şekilde gören John Bosco Kalibbala ve Jane Mutonyi’nin, kalecinin atış öncesi bariz şekilde çizgiyi terk etmemesine rağmen atışı tekrarlatmasının maçın skoru etki eden önemli bir hata olduğu belirtildi. İki hakem 1 Şubat itibarıyla 90 gün maçlarda görev alamayacak. FUFA ayrıca olası bir şike ihtimaline karşı olayı etik komitesine taşıyacağını duyurdu.

Söz konusu maçta konuk ekibin attığı ilk penaltıyı kaleci kurtarmış ancak tekrarlanan atış golle sonuçlanmıştı. Böylece maç 2-2 sonuçlanmıştı.

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Efkan Bucak – Hürriyet Kampala temsilcisi